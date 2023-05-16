الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 16-05-2023 10:22 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء جافة وحارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، و حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات مابعد الظهر الى شمالية غربية تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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