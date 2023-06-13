الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 13-06-2023 04:49 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

🔺 التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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