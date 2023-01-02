الإثنين 02-01-2023
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الإثنين، 02-01-2023 05:57 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة احيانا، مع تساقط زخات من المطر بين الحين والاخر في أماكن متفرقة من المملكة، كما يحتمل في ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في بعض المناطق قد تشمل مدينة العقبة، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة خاصة في جنوب وشرق المملكة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق عدة من المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة قد تشمل مدينة العقبة.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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