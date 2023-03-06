الإثنين 06-03-2023
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الإثنين، 06-03-2023 04:43 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

⛔ التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية. 

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