تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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