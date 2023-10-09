الإثنين 09-10-2023
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الإثنين، 09-10-2023 01:31 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي .

ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .

🔺 التحذيرات: 
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر  بسبب الضباب  فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
 - احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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