الجمعة 24-03-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 24-03-2023 12:43 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء مغبرة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: أجواء باردة نسبياً ومغبرة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية شرقيه معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :

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- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 

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