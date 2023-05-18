الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الخميس، 18-05-2023 07:51 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، معتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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