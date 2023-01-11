تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلا: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .



- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.

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