الأربعاء 22-02-2023
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الأربعاء، 22-02-2023 04:51 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع تواجد للغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

⛔ التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الفجر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

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