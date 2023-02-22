تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع تواجد للغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
⛔ التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الفجر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.
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