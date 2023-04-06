تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة يوم الخميس اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية ؛ الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم الخميس :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
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