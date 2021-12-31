الجمعة 31-12-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 31-12-2021 08:40 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة في المناطق الجنوبية واجزاء من المناطق الشرقية من المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة،  والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

⚠ التحذيرات:
🔺 خطر تشكل السيول في الاودية المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة.
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

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