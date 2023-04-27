الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 07:00 م

تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة ليل الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
 
ويتعمق يوم السبت تأثير الكتلة الهوائية الباردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية؛ الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة في اغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد احيانا ولفترة محدودة إلى اجزاء من المناطق الوسطى الغربية .

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