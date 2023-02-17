تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء غالبا مشمسة، وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء مشمسة وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



كما يطرأ يومي الأحد والاثنين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11- 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 1، وفي مرتفعات الشراة 10 - 1، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 13 - 3، وفي الأغوار الشمالية 19 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجة مئوية.