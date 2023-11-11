السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 11-11-2023 07:05 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليـــلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة، وتزداد كميات الغيوم تدريجياً على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات متاخرة من الليل ان تهطل زخات متفرقة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة .

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