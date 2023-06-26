حالة الطقس المتوقعة يوم عرفة واول ايام عيد الاضحى

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الثلاثاء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار احيانا في مناطق البادية الشرقية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



التحذيرات ليوم الثلاثاء:

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- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.



أما يوم الاربعاء نهاراً : تبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ،ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الاربعاء:



- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.