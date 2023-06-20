الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

شباب الكرك تكرم المراكز الشبابية الفائزة بمسابقة أفضل واجهة إعلامية

دفاع مدني الصحراوي ينفذ تمرينا وهميا بالقطرانة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السير: عقوبة هذه المخالفة 30 ديناراً

مليون و200 ألف دينار عطاءات لتعبيد الطرق بجرش

وزير الزراعة يفتتح بازار أكلة وحرفة

الصحة: حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة بعد عيد الأضحى

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

وفد من المشروع الطبي التشيكي ميدفاك يزور مستشفى الجامعة

الثلاثاء، 20-06-2023 08:48 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

6202318215843917931106


الوكيل الاخباري - ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات:
-  احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عمان2

الأرصاد: أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

620231861928976707602

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

البلد

أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

6202311164951263056270

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ابراج السادس

الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

6202311164951263056270

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

أخبار متعلقة
6202366934773580214

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

62023991459857319616

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

520232365616846523358

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والحالة الجوية يوم الاثنين

5202320164941704818617

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول يوم الاحد

520232365616846523358

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

5202319105630513699637

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات