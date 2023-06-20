تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية .

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