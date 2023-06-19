الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 19-06-2023 05:15 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.

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