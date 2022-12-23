حالة جوية جديدة تؤثر على المملكة اليوم -تحذيرات

الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة في جنوب وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء النهار في المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.