الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 24-12-2023 06:43 م

حالة جوية جديدة وامطار رعدية بالاردن في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه نتيجة لتوجه حوض بارد ومغلق صوب شرق البحر الأبيض المتوسط وتعمقه جنوب شرق , فمن المتوقع ان تنشأ حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي فوق الاراضي السعودية يوم الاربعاء.

ورجحت ان تمتد ايام الخميس والجمعة والسبت صوب الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت ومصر .

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واكدت ان نظام هذه الحالة ماطر رعدي , وتبدو عليها الشمولية بمشيئة الله تعالى .

 

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