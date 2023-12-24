حالة جوية جديدة وامطار رعدية بالاردن في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه نتيجة لتوجه حوض بارد ومغلق صوب شرق البحر الأبيض المتوسط وتعمقه جنوب شرق , فمن المتوقع ان تنشأ حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي فوق الاراضي السعودية يوم الاربعاء.
ورجحت ان تمتد ايام الخميس والجمعة والسبت صوب الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت ومصر .
واكدت ان نظام هذه الحالة ماطر رعدي , وتبدو عليها الشمولية بمشيئة الله تعالى .
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