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الإثنين، 06-05-2024 09:13 م

الارصاد تحذر من الحالة الجوية صباح الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الثلاثاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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ووفق الارصاد يطرأ يوم الثلاثاء إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة .

 

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