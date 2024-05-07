الأرصاد: درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اليوم

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الارصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

