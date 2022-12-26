راصد جوي يوضح حول تساقط الثلوج بالاردن خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن هناك توقعات بتساقط الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية من المملكة ( الشراه ) خلال الساعات القادمة .



بينما ستشهد المناطق الاخرى من المناطق الجنوبية تساقطاً غزيراً للأمطار وزخات البرد الكثيفة بمشيئة الله تعالى.

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