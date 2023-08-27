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الأحد، 27-08-2023 03:35 م

زخات مطرية في الاردن الاثنين وضباب على المرتفعات

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الوكيل الاخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية في تحديثها الأخيرة لحالة الطقس بأن المملكة على موعد مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق المملكة نهار غد الاثنين.

كما رجحت تكون الأجواء ليلا مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

فيما نبهت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر من يوم غد الاثنين بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

أما في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فتكون الأجواء حارة وفق التحديث الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية.

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