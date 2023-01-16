شاهد : الارصاد : مناطق تشهد تساقط زخات من الثلج- فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، إن مختلف مناطق الأردن تشهد هطولات مطرية، تبدو غزيرة في بعض المناطق.



وتابعت الإدارة عبر موقع فيسبوك، أن آخر الصور الملتقطة لرادار الطقس تشير إلى المناطق التي تشهد هطولات مطرية وكما يلاحظ هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق.



وأكدت إدارة الأرصاد الجوية ضرورة الابتعاد عن مناطق السيول وأخذ الحيطة والحذر.



وأشارت إلى أن منطقة القادسية في محافظة الطفيلة تشهد امطار غزيرة مخلوطة بالثلج مع ضباب كثيف ، كما يشهد لواء الشوبك زخات خفيفة من الثلج .

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