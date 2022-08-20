السبت 20-08-2022
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السبت، 20-08-2022 09:16 ص

طقس صيفي في معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء حول المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 32 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 30، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 29، وفي مرتفعات الشراة 15 - 28، وفي مناطق البادية 22 - 38، وفي مناطق السهول 21 - 32، وفي الأغوار الشمالية 24 - 38، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 40، وفي البحر الميت 26 - 39، وفي خليج العقبة 27 - 40 درجة مئوية.

 




 

 


 

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