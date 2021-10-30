السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 06:57 ص

فرصة لهطول زخات مطر اليوم السبت

مطر


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من البلاد، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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الأحد، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من البلاد، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة  خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يبقى الأردن السبت، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


 




 

 


 

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