فرصــة لسقوط الأمطــار اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــلا:

في ساعـــات المساء ، تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ، وتكون مثيرة للغبار.

تحــذيرات:

تحذّر ادارة الأرصاد الجوية من:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل ، في المناطق التي تشهد هطول الأمطار.



