الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

الأربعاء، 29-03-2023 08:04 ص

كتلة باردة تؤثر على المملكة مساء اليوم وغدًا

IMG_7832


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بامتداد منخفض جوي علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل الى 60 كيلو مترا في الساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار ، لاسيما في مناطق البادية.

اضافة اعلان


وتنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 8-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.


وتبقى الأجواء يوم الجمعة، باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.


ويطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3، وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 18 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202327222523712331315

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

331c900f-main_image6352307d99af1-1

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة بهذا الموعد

252

حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة.. رياح وغبار وصقيع

حرارة 2

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

32023240457574966646

الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة بهذا الموعد

3202324101735796148939

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

أخبار متعلقة
مطر5

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم من أواسط أوروبا

320237233858823243640

انقلاب على حالة الطقس ومنخفض جوي وامطار غزيرة بهذا الموعد

مطر4

المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر الاسبوع القادم - تفاصيل

3202339933264709244

الأرصاد تكشف عن انقلاب جوي حاد

640116adc68d1

الأرصاد تُحذر: مدى الرؤية قد ينعدم في هذه المناطق غدا بسبب الغبار

خماسيني

المملكة على موعد مع منخفض جوي اشبه بالخماسيني ودرجات حرارة عالية