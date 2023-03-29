كتلة باردة تؤثر على المملكة مساء اليوم وغدًا

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بامتداد منخفض جوي علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل الى 60 كيلو مترا في الساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار ، لاسيما في مناطق البادية.

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وتنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 8-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



وتبقى الأجواء يوم الجمعة، باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



ويطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3، وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 18 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.