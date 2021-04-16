كتلة هوائية حارة تؤثر على الاردن والارصاد تحذر المواطنين

الوكيل الاخباري -
صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد ارفد آل خطاب بأن آخر التحليلات للخرائط الجوية في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى أن المملكة سوف تتأثر بإذن الله تدريجيا بمنخفض سطحي حراري فوق شبه الجزيرة العربية مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة تندفع باتجاه المملكة ويبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من السبت 17/04/2021 وتنتهي يوم الثلاثاء، بحيث تشهد مختلف مناطق المملكة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسجل درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10-12درجة مئوية .اضافة اعلان
واضاف آل خطاب بأنه من المتوقع أن تبلغ هذه الكتلة الحارة ذروتها يوم الاثنين 19/04/2021 بحيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 33-35 درجة مئوية
وفي المرتفعات الجبلية ما بين 32-33
وفي مناطق البادية ما بين 35-37
وفي الأغوار والبحر الميت والعقبة مابين 40-42 درجة مئوية
ومن المتوقع أن تبدأ هذه الكتلة الهوائية الحارة بالانحسار عن المملكة يوم الثلاثاء 20/04/2021.
وننصح مع هذه الاجواء
1- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في منطقة البحر الميت والأغوار والعقبة.
2- تناول كميات جيدة من السوائل في أوقات الافطار والسحور خاصة المياه وذالك لتجنب نقص السوائل في الجسم.