كتلة هوائية حارة تؤثر على الاردن والارصاد تحذر المواطنين

الوكيل الاخباري -

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صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد ارفد آل خطاب بأن آخر التحليلات للخرائط الجوية في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى أن المملكة سوف تتأثر بإذن الله تدريجيا بمنخفض سطحي حراري فوق شبه الجزيرة العربية مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة تندفع باتجاه المملكة ويبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من السبت 17/04/2021 وتنتهي يوم الثلاثاء، بحيث تشهد مختلف مناطق المملكة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسجل درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10-12درجة مئوية .واضاف آل خطاب بأنه من المتوقع أن تبلغ هذه الكتلة الحارة ذروتها يوم الاثنين 19/04/2021 بحيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 33-35 درجة مئويةوفي المرتفعات الجبلية ما بين 32-33وفي مناطق البادية ما بين 35-37وفي الأغوار والبحر الميت والعقبة مابين 40-42 درجة مئويةومن المتوقع أن تبدأ هذه الكتلة الهوائية الحارة بالانحسار عن المملكة يوم الثلاثاء 20/04/2021.وننصح مع هذه الاجواء1- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في منطقة البحر الميت والأغوار والعقبة.2- تناول كميات جيدة من السوائل في أوقات الافطار والسحور خاصة المياه وذالك لتجنب نقص السوائل في الجسم.