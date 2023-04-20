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كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم

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الخميس، 20-04-2023 06:07 ص

كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة نسبياً حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة  في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية. 

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ليلاً: الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


التحذيرات ليوم الخميس:
-  خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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