الإثنين 21-12-2020
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مربعانية الشتاء تبدأ اليوم

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الإثنين، 21-12-2020 07:00 ص

تزامنا مع الإنقلاب الشتوي

مربعانية الشتاء تبدأ اليوم

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أمطار في أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً، الإثنين، في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

 

وتبدأ اليوم الإثنين "مربعانية الشتاء" ، تزامنا مع الإنقلاب الشتوي وتستمر حتى 30/1/2021/ حيث تعتبر أبرد أيام السنة ،وتتميز بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وحدوث الانجماد.

 

 


 




 

 


 

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