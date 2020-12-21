مربعانية الشتاء تبدأ اليوم

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً، الإثنين، في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

وتبدأ اليوم الإثنين "مربعانية الشتاء" ، تزامنا مع الإنقلاب الشتوي وتستمر حتى 30/1/2021/ حيث تعتبر أبرد أيام السنة ،وتتميز بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وحدوث الانجماد.





