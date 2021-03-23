الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 07:44 ص

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اليوم بامتداد منخفض جوي خماسيني لذا ترتفع درجات الحرارة، لتسود أجواء جافة ومغبرة وحارة نسبياً بوجه عام مع تواجد كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في سماء المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تتجاوز سرعتها حاجز 60 كلم/ساعة . 

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وليلا يتحرك المنخفض الجوي الخماسيني ليتمركز فوق تركيا ، حيث تتحول الرياح الى غربية، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، لتسود أجواء باردة بوجه عام ، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة تتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة.


 




 

 


 

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