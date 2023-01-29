موعد عودة الأجواء الشتوية والامطار الى الاردن - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين في ساعات المساء بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، كما يتوقع ايضا ان تشهد بعض المناطق الشمالية تساقط زخات خفيفة من المطر خاصة في ساعات الليل والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتحول ليلا الى شمالية غربية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار ، وخطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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