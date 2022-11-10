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الخميس، 10-11-2022 11:33 ص

أبرز الأدوية التي يجب أن تتوفر في صيدلية المنزل

طريقة_ترتيب_الصيدلية_المنزلية


الوكيل الإخباري-في كل منزل، ستجد صيدلية صغيرة تحتوي على بعض المسكنات والمراهم للحالات الطارئة.. وفي بعض الأحيان، لا يكون الوقت كافيًا للتوجه إلى الطبيب أو الصيدلية.

وقدمت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح والإرشادات حول محتويات الصيدلية المنزلية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ.

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وتهدف الأدوية في الصيدلية المنزلية إلى علاج المشاكل الصحية الثانوية، مثل الصداع والحمى والسعال. وعادة ما تضم صيدلية المنزل الأدوية التي تُباع من دون وصفة طبية.

ما أبرزها؟
أدوية مسكنة للألم
الأدوية المضادة للهيستامين
محلول الجفاف الفموي
الأدوية المضادة للإسهال
علاج عسر الهضم
كريم واقي للشمس
صندوق الإسعافات الأولية

 

ونشرت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بأبرز محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، والتي يجب أن تكون موجودة في كل منزل.
أدوات
شاش بأحجام مختلفة
بلاستر
رباط ضاغط
أعواد قطنية
ترمومتر طبي
ملقاط صغير
قفازات طبية
مناديل ورقية - مناديل مبللة بالكحول
سرنجات
مقص طبي
أكياس بلاستيكية

سي ان ان

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