السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب

المدير الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي يزور البحوث الزراعية

الكهرباء الأردنية تفتتح مركزا جديدا لخدماتها في مجمع رغدان

استشهاد طفلة وإصابة آخرين باستهداف منزل في رفح

أهالي الرهائن يتظاهرون مساء اليوم بتل أبيب للمطالبة بصفقة

عدد سكان الأردن تضاعف بأكثر من 6 ملايين بآخر عقدين

كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور

الاحتلال يقتحم قرية خرسا بمدينة دورا في الضفة

المرأة الأردنية تستعد لانتخابات 2024 في ظل القانون الجديد

مستعمرون يفتشون 4 مساكن شمال غرب أريحا

السبت، 04-05-2024 11:33 ص

منتصف العمر.. سن التمارين المثالي للمرأة

202391521200720YQ


الوكيل الإخباري - أفاد باحثون أن فوائد التمارين الرياضية كانت نفسها بالنسبة للنساء، اللاتي بدأن ممارسة الرياضة بانتظام في منتصف العمر، مثل من مارسن الرياضة دائماً.

اضافة اعلان

 

وقال فريق البحث من جامعة سيدني إن "النساء في منتصف العمر اللاتي يمارسن الرياضة باستمرار يتمتعن بنوعية حياة صحية أفضل من أقرانهن اللاتي لا يمارسن الرياضة بانتظام".


وأضافوا "النشاط البدني هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن للمرأة القيام بها للحفاظ على صحتها طوال حياتها. لن يفيدنا العيش لسنوات عديدة، إذا لم نتمكن من القيام بكل الأشياء التي نحتاجها، ونريد القيام بها للاستمتاع بهذا الوقت".


ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "بلوس وان" الطبية، واستندت إلى بيانات أكثر من 11 ألف امرأة ابتداء من عام 1996، كانت أعمارهن بين 47 و52 في بداية الدراسة.
وعلى مدى 15 عاماً من المتابعة، تم تصنيف المشاركات إلى فئات حسب مدى الالتزام بالإرشادات الخاصة بالنشاط البدني.


وتبين أن من التزمن بإرشادات النشاط البدني في سن الـ 55 حققن أفضل نوعية حياة لاحقاً، وأن الالتزام بالنشاط البدني والتمارين في منتصف العمر ساعد النساء على تقليل المشاكل الصحية.


ووجد الباحثون أن النساء اللاتي بدأن الالتزام بإرشادات ممارسة الرياضة في سن 55 عاماً حصلن على نفس الفوائد التي تحصل عليها أقرانهن اللاتي كنّ يمارسن الرياضة باستمرار قبل ذلك.


وتحث التوصيات على ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة، مثل المشي، لمدة بين 150 و300 دقيقة في الأسبوع، أو ما بين 75 و150 دقيقة من التمارين الشديدة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-165235-natural-recipes-treatment-constipation_700x400

8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها

52588

ما هو الألم العصبي الوربي؟

636772549

هل "التجشؤ" ضروري للرضيع؟

1-117

التوت.. العلاج الطبيعي لصحة قلبك وعقلك

th

نصيحة هامة.. هذا الأمر قد يؤدي إلى اصفرار الأسنان

7744c058-26ad-49f0-86d1-4f08cb99a401

طبيبة روسية تكشف.. عدم تناول الوجبة الصباحية يزيد خطر الإصابة بجلطة دماغية

أخبار متعلقة
4202430131048507493670

نمط الحياة الصحي يعوّض آثار جينات تقصر العمر

6520856-1870955157

صعود الدرج يطيل العمر

ثلاث-جلسات-من-النشاط-البدني-أسبوعيا-لعلاج-الاكتئاب-1656005160384

النشاط البدني الخفيف يخفض الاكتئاب

5fda15914236043ef92d391c

تعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب؟- احذر هذا المرض

tbl_articles_article_19374_26afbd9427-6eea-405b-8ecf-6fcfef7d6c2d

طرق تجنب الأمراض التي تصيب كبار السن