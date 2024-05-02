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الخميس، 02-05-2024 02:58 م

التوت.. العلاج الطبيعي لصحة قلبك وعقلك

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الوكيل الإخباري - التوت من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في موسم حصاده الذي يكون في فصل الربيع، نظرا لمذاقه اللذيذ الذي يتمتع به، فهو مصدر غني بفيتامين "ج" الذي يلعب دورا مهما في مكافحة التجاعيد. ففوائد عديدة يتمتع بها التوت بجانب مذاقه اللذيذ، إذ يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك القلب والمخ والجلد كما أنه يعزز القدرات العقلية وصحة الدماغ، ويحمي خلايا الدماغ من التلوث والتلف ويزيد من المرونة العصبية.

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ويعمل التوت على المساعدة في مكافحة الالتهابات لأنه غنى بمضادات الأكسدة، مما يفيد مع أنماط الحياة الحديثة التي غالبا ما تؤدي إلى التهاب مفرط وطويل الأمد بسبب زيادة التوتر وعدم كفاية النشاط البدني فضلا عن اختيارات الطعام غير الصحية، إذ أنه من المعروف أن كيمياء الالتهابات المزمنة تساهم في تدهور مرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

وكشف مختص أنّ التوت الأسود يُعد أغنى من الأزرق والأبيض في الألياف الغذائية، فهو يحد من الشهية وعدد السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم من الوجبات المختلطة، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم الذي يفيد في تحفيز النشاط العصبي وزيادة القدرة المعرفية وتوازن ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي، وهو غني أيضا بالمغنيسيوم الذي يرفع المناعة ويزيد من قلوية الدم، وبالتالي يقلل من الاجهاد والتوتر.

لم تقتصر الفوائد التي يحتوي عليها التوت عند هذا الحد، ولكنه يساعد على تقليل تجاعيد الجلد وحماية الكولاجين، إذ تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تأخير عوامل الشيخوخة، كما أنه يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة ولمعان الجلد.

 

لبنان 24

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