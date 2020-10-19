أساليب بسيطة لمواجهة تساقط الشعر الموسمي

الوكيل الاخباري - يبدأ تساقط الشعر الموسمي مع تساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف ولكن هذه الظاهرة الطبيعيّة تحتاج إلى مراقبة ومتابعة كي لا تتحوّل إلى مشكلة تجميلية تتطلّب علاجاً طويلاً وصعب.

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حيث تُظهر دورة حياة الشعر أنه من الطبيعي فقدان بين 50 الى 100 شعرة يومياً، إذ تتضمّن هذه الدورة عادةً مرحلة نموّ تستمر بين (2 - 5) سنوات بالنسبة للرجال وبين (5 - 7) سنوات بالنسبة للنساء، تليها مرحلة راحة تستمر حوالي 3 أشهر.

كما ان مرحلة تساقط الشعر يفرضها نموّ الشعر الجديد ولكن عندما يزداد التساقط عن 100 شعرة يومياً، يُصبح من الضروري البحث عن الأسباب الكامنة وراء فقدان وتساقط الشعر.



* أسباب التساقط الموسميّ للشعر:

- تأثير تبدّل الإضاءة الطبيعية على هرموناتنا.

- عوامل خاصة أو غير اعتيادية مثل التعب الجسدي، الإجهاد النفسي، الحمل، الحميات الغذائية غير الموازنة، والصدمات النفسيّة.

- استعمال مستحضرات عناية بالشعر لا تناسب طبيعته وحاجاته التي تتبدّل باختلاف الفصول والمراحل العمرية.

- وجود شوائب وإفراط في الإفرازات على مستوى فروة الرأس يتسبب بخنق بصيلة الشعر وبالتالي تساقطه.

* خطوات تحدّ من تساقط الشعر:

- تسريح الشعر.

- شطفه بالماء الفاتر أو البارد عند غسله.

- التدليك الذاتي لفروة الرأس كونه ينشّط الدورة الدمويّة على مستوى جريبات الشعر.

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