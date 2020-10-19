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الإثنين، 19-10-2020 01:41 م

أساليب بسيطة لمواجهة تساقط الشعر الموسمي

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الوكيل الاخباري - يبدأ تساقط الشعر الموسمي مع تساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف ولكن هذه الظاهرة الطبيعيّة تحتاج إلى مراقبة ومتابعة كي لا تتحوّل إلى مشكلة تجميلية تتطلّب علاجاً طويلاً وصعب.

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حيث تُظهر دورة حياة الشعر أنه من الطبيعي فقدان بين 50 الى 100 شعرة يومياً، إذ تتضمّن هذه الدورة عادةً مرحلة نموّ تستمر بين (2 - 5) سنوات بالنسبة للرجال وبين (5 - 7) سنوات بالنسبة للنساء، تليها مرحلة راحة تستمر حوالي 3 أشهر.

 

كما ان مرحلة تساقط الشعر يفرضها نموّ الشعر الجديد ولكن عندما يزداد التساقط عن 100 شعرة يومياً، يُصبح من الضروري البحث عن الأسباب الكامنة وراء فقدان وتساقط الشعر.

* أسباب التساقط الموسميّ للشعر:
- تأثير تبدّل الإضاءة الطبيعية على هرموناتنا.
- عوامل خاصة أو غير اعتيادية مثل التعب الجسدي، الإجهاد النفسي، الحمل، الحميات الغذائية غير الموازنة، والصدمات النفسيّة.
- استعمال مستحضرات عناية بالشعر لا تناسب طبيعته وحاجاته التي تتبدّل باختلاف الفصول والمراحل العمرية.
- وجود شوائب وإفراط في الإفرازات على مستوى فروة الرأس يتسبب بخنق بصيلة الشعر وبالتالي تساقطه.

 

* خطوات تحدّ من تساقط الشعر:
- تسريح الشعر.
- شطفه بالماء الفاتر أو البارد عند غسله.
- التدليك الذاتي لفروة الرأس كونه ينشّط الدورة الدمويّة على مستوى جريبات الشعر.

 

 

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