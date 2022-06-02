أسباب الشعور بالغثيان أثناء ممارسة الرياضة

الوكيل الإخباري - يشعر البعض أحياناً بالغثيان عقب ممارستهم التمارين الرياضية، حتى أولئك المتمرسون والذين يقومون بممارسة الرياضة بشكلٍ يومي، ما يجعلهم يتساءلون عن السبب الذي يقف وراء ذلك.

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وعلى الرغم من أن الشعور بالغثيان أمرٌ مزعج ويمكن أن يكدّر صفوكِ بعد وجودكِ في الجيم، فإنه يمكن تجنبه بكل سهولة باتباع بعض الخطوات، ولكن قبل ذلك يجبُ عليكِ معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك الشعور.

تناول الطعام قبل وقتٍ قصيرٍ من التمرين



إذا كنتِ قد تناولت الطعام قبل وقتٍ قصيرٍ من البدء بتمارينك الرياضية فإن ذلك يعني أن عملية الهضم مازالت مستمرة، لذا فإن الدم الذي كان يتدفق إلى أمعائك لإتمام عملية الهضم سيتحول فجأة إلى عضلاتك، ما يعني أن عملية الهضم ستتباطأ ما قد يجعلكِ تشعرين بعدم الارتياح واضطراب المعدة وبالتالي الغثيان.

نوع الطعام الذي تتناولينه قبل التمارين

ليس فقط الوقت الذي تأكلين فيه هو المهم، وإنما أيضاً نوع الطعام الذي تتناولينه قبل التمرين مباشرة، فمثلاً إذا تناولتِ شيئاً غنياً بالدهون والبروتينات، مثل اللحم البقري أو الجبن، فإن هضمه يستغرق وقتاً أطول بكثير من الخيارات، مثل: الخبز المحمص، أو الأرز الأبيض، أو الموز.



لذا، عليكِ أن تعرفي أنه حتى لو تناولتِ هذه الأطعمة قبل ساعتين من التمرين، ستشعرين ببعض الغثيان نتيجة أن عملية الهضم مازالت مستمرة لهذه الأطعمة.

شرب الكثير من الماء

على الرغم من أن شرب الماء مهم لتشعري بالرطوبة أثناء التمرين، فإن الإفراط في ذلك يعني أنكِ ستعملين على تخفيض نسبة الصوديوم في الدم، الأمر الذي سيجعلك تشعرين بالغثيان.



تجاوز تمارين الإحماء

في بعض الأحيان تتجاوزين هذه التمارين باعتبار أنكِ متمرسة، لكن ما لا تعرفينه أن هذه التمارين ضرورية من أجل زيادة تدفق الدم إلى عضلاتك، ما يسمح لجسمك بالتكيف تدريجياً مع الزيادة المفاجئة في النشاط، ويقلل من فرص إصابتك أثناء اللعب ويمكن أن يساعدكِ أيضاً على تقليل الشعور بالغثيان.

زهرة الخليج

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