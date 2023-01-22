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الأحد، 22-01-2023 09:05 ص

أسباب تدفعك لتناول السمسم الأسود يومياً

لهذه-الأسباب-عليك-تناول-السمسم-الأسود-يوميا


الوكيل الإخباري-قال مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن السمسم الأسود يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العظام والأعصاب والعضلات والمناعة؛ حيث إنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والفوسفور وفيتامين A وفيتامينات B1 و B2 و B3 مما يشجع على اضافته الى الروتين اليومي لكثرة فوائده على صحة الجسم .

وأضاف المركز أن السمسم الأسود يزخر أيضا بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية والألياف الغذائية المهمة لصحة العضلات والبشرة والشعر والجهاز الهضمي، في حين يحتوي على القليل من الكربوهيدرات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي السمسم الأسود على مادة "الليسيثين"، التي تعمل على تحسين خصائص تدفق الدم، مما يعود بالفائدة على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن إضافة السمسم الأسود إلى المخبوزات والسلطة وعصائر السموزي والموسلي.

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