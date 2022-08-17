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الأربعاء، 17-08-2022 03:21 م

أسباب ضعف النظر المفاجئ

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الوكيل الإخباري - يرجع ضعف النظر إلى أسباب متعددة منها شاشات الهواتف أو الإصابة ببعض الأمراض، إليكم أنواع ضعف النظر وأسبابه وأهم الأعراض.

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ضعف النظر هو عبارة عن اختلال الرؤية وعدم رؤية الأشياء بالشكل السليم، وعادة يكون مرتبط بالعمر، حيث أن معظم الذين يعانون من ضعف النظر أعمارهم تكون قد تخطت 50 عاما.

 

أنواع ضعف النظر:
يوجد العديد من أنواع ضعف النظر التي قد تصيب الإنسان ومن الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي:
1. فقدان الرؤية المركزية والتي يكون بها وجود بقعة عمياء في منتصف مجال الرؤية.
2. فقدان الرؤية المحيطية (الجانبية) وتكون عبارة عن عدم القدرة على رؤية الأشياء في الجانب أو الأعلى أو أسفل مستوى العين مع الحفاظ على الرؤية المركزية.
3. عدم وضوح الرؤية للأشياء القريبة أو البعيدة خارج التركيز.
4. العمى الليلي والذي ينتج عنه عدم وضوح الرؤية في الإضاءة السيئة أو عند الخروج ليلاً.

 

أسباب ضعف النظر المفاجئ:
المكوث لفترات طويلة على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.
- التعرض إلى الصدمات أو الحوادث التي تؤثر على العين.
- الإصابة بالإلتهابات في شبكية العين.
- إصابة العين بالمياه البيضاء.
- الإلتهابات بملتحمة العين.
- التعرض إلى السكتة الدماغية المفاجئة.
- الإصابة بانفصال الشبكية أو اعتلالها.
- تآكل القرنية نتيجة التعرض إلى الحوادث، أو الإستخدام السيئ للعدسات اللاصقة.

 

العين الإخبارية 

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