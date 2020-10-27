الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 03:06 م

أسباب لانتفاخ المعدة وكيفية تخفيفها

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الوكيل الاخباري - يسبب انتفاخ المعدة شعورا مزعجا وبعدم الارتياح لكنه يعد جزءا طبيعيا من الحياة يمكن أن تحفزه الأطعمة التي ندرجها في نظامنا الغذائي،
ويحدث الانتفاخ عندما يتعذر هضم الكربوهيدرات بشكل صحيح عن طريق الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى استدارة معدتك، كما يتعرض الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام من الانتفاخ، لذلك إذا كنت تعاني غالبا من هذه الحالة، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك.

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وإذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي ونظاما غذائيا متوازنا، فيجب أن يكون هذا كافيا للتحكم في الانتفاخ، ولكن إذا استمرت هذه الحالة طويلا، فإن هناك بعض الأطعمة التي قد تكون المسبب للانتفاخ، وفقا لخبير التغذية نيك هاي، والتي يجب معرفتها ومعرفة كيفية تورطها في ذلك.


- الأطعمة المصنعة.

- القمح.
- السكر.

- الألبان.

 

روسيا اليوم

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