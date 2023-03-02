أسباب متعددة وأعراض مزعجة لقرح القرنية- .. هكذا يمكن العلاج

الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بقرح القرنية، نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة، أو التعرض لعدوى ما، وقد تتسبب تلك الحالة في العديد من المضاعفات الصحية، والتي قد تصل أحيانًا إلى فقدان البصر.



نستعرض في السطور التالية، أبرز أسباب قرح القرنية، وأبرز خيارات العلاج، وفقًا لما ذكره موقع "Mayo clinic".



أعراض قرحة القرنية

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عادة ما تكون أعراض قرحة القرنية واضحة، خاصة إذا كانت القرحة عميقة، نظرًا لأن القرنية حساسة للغاية، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:

- الشعور بالألم.

- الاحمرار.

- ضعف الرؤية.

- الرغبة في الحكة.

- بقعة بيضاء على القرنية.

- الرؤية الضبابية.

- الحساسية للضوء.



أسباب قرحة القرنية

تحدث قرح القرنية بشكل شائع بسبب الجراثيم، وعلى الرغم من أن العين البشرية محمية بشكل جيد من خلال الجفن والدموع الغزيرة، إلا أن الجراثيم والبكتيريا قد تكون قادرة على دخول القرنية من خلال الإصابة بأي جروح بسيطة أو سطحية.



تقرحات القرنية شائعة لدى الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة خاصةً إذا تم ارتداؤها أثناء النوم، وأشارت أحد الدراسات أنه يزداد خطر الإصابة بالقرحة بمقدار عشرة أضعاف عند استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة.

بشكل عام كلما تعمقت قرحة القرنية أصبحت الحالة أكثر خطورة، يمكن أن تسبب القرحة العميقة ندبات على القرنية مما يمنع الضوء من دخول العين.

وتشمل الأسباب الشائعة لقرحة القرنية ما يلي:

- البكتيريا.

- الفيروسات.

- التعرض لإصابة.

- الحساسية الشديدة.

- الفطريات.

- عدم كفاية إغلاق الجفن.



وتشمل عوامل خطر الإصابة بقرحة القرنية ما يلي:

- ارتداء العدسات اللاصقة.

- قروح البرد أو جدري الماء أو القوباء المنطقية.

- استخدام قطرات العين الستيرويدية.

- متلازمة جفاف العين.

- اضطرابات الجفن.



تشخيص قرحة القرنية

التشخيص المبكر مهم في علاج قرح القرنية، والذي يتم عن طريق طرح الطبيب المختص بعض الأسئلة لتحديد سبب القرحة، ثم يفحص العين تحت مجهر يسمح برؤية الأضرار التي لحقت بالقرنية وتحديد ما إذا كان الشخص مصاب بقرح في القرنية أم لا.



إذا لم يكن السبب الدقيق واضحًا فقد يأخذعينة صغيرة من الأنسجة من القرحة لمعرفة كيفية علاجها بشكل صحيح بعد تخدير العين بقطرات خاصة للعين ويتم كشط الخلايا برفق من سطح القرنية حتى يمكن اختبارها.



كيف يمكن علاج قرحة القرنية

لا يجب الإهمال في التعامل مع قرح العين والتي قد تسبب في مضاعفات خطيرة تصل لفقدان البصر، ومن أبرز خيارات العلاج المتاحة ما يلي:

- المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات أو مضادات الفطريات.

- يمكن أيضًا إعطاء قطرات العين الستيرويدية لتقليل الالتهاب.

- يمكن وصف بعض المكملات الغذائية، مثل فيتامين سي، لتقليل تندب القرنية.



الكونسلتو الطبي

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