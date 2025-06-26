الخميس 2025-06-26 11:50 ص
 

احذري- 5 علامات مبكرة لأورام الثدي

لا
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  رغم أن بعض الأعراض تبدو بسيطة، إلا أن تجاهلها قد يؤدي إلى تأخر تشخيص أورام الثدي. إليكِ أبرز العلامات المبكرة التي تستدعي زيارة الطبيب فورًا:

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تغيرات في الجلد: مثل تجعد البشرة، سماكتها أو تحوّلها لمظهر "قشر البرتقال"، وقد تشير لانغلاق الأوعية الليمفاوية بسبب الورم.
تغيرات في الحلمة: انقلاب أو انكماش الحلمة، أو خروج إفرازات شفافة أو دموية.
تورم تحت الإبط: قد يدل على انتقال الورم إلى الغدد الليمفاوية قبل ظهور كتلة واضحة في الثدي.
تعب مزمن غير مبرر: مصحوب بفقدان الوزن أو ضعف الشهية، نتيجة مقاومة الجسم للورم.
ألم مستمر في الثدي أو الحلمة: خاصة إذا استمر خارج فترات الدورة الشهرية.


التشخيص المبكر يُنقذ الحياة، فلا تتهاوني بأي من هذه الأعراض.

 

الكونسلتو 

 
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