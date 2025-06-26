احذري- 5 علامات مبكرة لأورام الثدي

تغيرات في الجلد: مثل تجعد البشرة، سماكتها أو تحوّلها لمظهر "قشر البرتقال"، وقد تشير لانغلاق الأوعية الليمفاوية بسبب الورم.
تغيرات في الحلمة: انقلاب أو انكماش الحلمة، أو خروج إفرازات شفافة أو دموية.
تورم تحت الإبط: قد يدل على انتقال الورم إلى الغدد الليمفاوية قبل ظهور كتلة واضحة في الثدي.
تعب مزمن غير مبرر: مصحوب بفقدان الوزن أو ضعف الشهية، نتيجة مقاومة الجسم للورم.
ألم مستمر في الثدي أو الحلمة: خاصة إذا استمر خارج فترات الدورة الشهرية.
التشخيص المبكر يُنقذ الحياة، فلا تتهاوني بأي من هذه الأعراض.
-
أخبار متعلقة
-
موانع تناول البازلاء الخضراء
-
مشروبات وأطعمة أفضل من الماء لتجنب خطر الجفاف في الطقس الحار
-
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الضوء الأخضر لتسويق أكياس النيكوتين
-
فاكهة الصيف… تعرف على الفوائد المدهشة للبطيخ
-
لا تهمله.. كيس اللثة مؤشر لمشكلة صحية تتطلب تدخلاً سريعاً
-
الحرارة الشديدة تهدد حياتك: نصائح طبية لتجنب ضربة الشمس وأضرارها
-
دراسة: النساء العاملات ليلا أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن
-
متى يكون المزاج السيئ أثناء الحمل مؤشرا خطيرا