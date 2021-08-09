أسباب موت الأطفال الرضع أثناء نومهم وطرق الوقاية

الوكيل الإخباري - تعرف متلازمة موت الرضع المفاجئ على أنها الموت الذي يحدث عادة أثناء النوم للرضع أقل من عمر عام واحد، رغم أنهم يبدون في حالة صحية جيدة، ولا يوجد له تفسير حتى بعد الفحوصات.

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أحيانا تعرف هذه المتلازمة بالموت في الفراش نظرا لأن أغلب الرضع يتوفون أثناء النوم، وهي تعتبر سببا رئيسيا للوفاة في الرضع بين شهر وسنة من العمر، وتحدث الحالات غالبا بين عمر شهر و أربعة أشهر.

أسباب هذه المشكلة؟

لا يوجد سبب معروف لهذه الحالة، لكن ربما كانت مرتبطة بعدم نضج الجزء الخاص بالتنفس والاستيقاظ من النوم في المخ. الأطفال الذين يولدون ناقصي الوزن أو قبل موعدهم قد يكونون معرضين لهذه الحالة بوجه خاص. كما أن العدوى التنفسية قد تزيد القابلية لهذه المشكلة، نظرا لتأثيرها على التنفس.





وهناك أيضا العديد من العوامل المتعلقة ببيئة النوم. فالنوم على البطن أو على جانب الجسم يزيد من خطر الوفاة المفاجئة نظرا لتسببه في صعوبة التنفس. وعلى الرغم من أن الوفاة المفاجئة قد تحدث لأي طفل، لكن الأبحاث وجدت أن هناك بعض العوامل قد ترتبط بزيادة نسبة الخطر في بعض الأطفال. فالذكور مثلا أكثر عرضة من الإناث، كما تزداد احتمالات الخطر أثناء الشهرين الثاني والثالث من العمر.

* كيف أحمي رضيعي من هذا الخطر؟

- اجعليه ينام على ظهره، بدلا من النوم على بطنه أو جنبه. قد لا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا كان الطفل مستيقظا أو يستطيع التقلب في الفراش بنفسه دون مساعدة، كما أن عليك الإصرار على هذا الإجراء إذا كان أي شخص آخر سيضع طفلك في فراشه.

- استخدمي فراشا من مادة صلبة، ولا تتركي أية أشياء في فراش الطفل أثناء النوم بما في ذلك الوسادات والألعاب الطرية، لا تستخدمي مقعد السيارة أو الأرجوحة كمكان دائم للنوم، ولا تجعليه ينام على أية أسطح لينة بما في ذلك الأرائك والألحفة والبطاطين.



- لا تدفئي الرضيع بصورة زائدة، ولا تكثري من طبقات الملابس التي يرتديها. حافظي على درجة حرارة الغرفة بحيث تكون مناسبة للشخص البالغ.



- إذا كنت تستخدمين بطانية لتدفئته أثناء النوم، فاختاري بطانية خفيفة الوزن. أثناء تغطية الطفل، تأكدي من ثني البطانية بشكل مناسب بحيث لا تغطي إلا كتفيه، وتأكدي أن وجهه غير مغطى وأن تنفسه يتم بحرية.



- يجب أن ينام الطفل في غرفة الأبوين خلال العام الأول من عمره، أو على الأقل خلال الشهور الستة الأولى، لكنه يجب أن ينام في فراش مستقل خاص بالرضع، إذا احتجت لإرضاع طفلك أثناء الليل، تأكدي من إعادته إلى فراشه مرة أخرى، فإذا نام الطفل في فراش الوالدين فإنه يمكن أن يختنق في الفراغ بين الفراش والحائط، أو إذا تقلب أحد الوالدين أثناء النوم مسببا تغطية وجه الطفل وأنفه ومنعه من التنفس.



- اتبعي تعليمات الطبيب، وتأكدي من إعطاء طفلك التطعيمات في موعدها.



- الرضاعة الطبيعية خلال الشهور الستة الأولى تحمي طفلك من خطر الموت المفاجئ.



- ضعي الطفل على بطنه أثناء الاستيقاظ، هذا الوضع يساعد على تقوية عضلات الوجه والرقبة والكتفين.



- على الرغم من الاعتقاد السائد بأن استخدام وسائل مراقبة الأطفال الإلكترونية تقلل خطر متلازمة الموت المفاجئ، فإن هذا الاعتقاد غير صحيح، ولا تنصح الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال باستخدام هذه الوسائل لأسباب تتعلق بعدم فاعليتها وأمان استخدامها.



- في المقابل فإن استخدام المصاصة البلاستيكية التي تستخدم لإسكات الأطفال قد يكون مفيدا قبل وقت النوم لتقليل خطر الموت المفاجئ، واستخدميها حين يصل رضيعك إلى عمر ثلاثة أو أربعة أسابيع حين تكونين قادرة على ضبط نمط محدد للرضاعة، إذا لم يحب طفلك استخدام هذه الوسيلة، لا تجبريه عليها، لكن حاولي معه في وقت لاحق.

المصدر - صحتك