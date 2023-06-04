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الأحد، 04-06-2023 04:45 م

أسوأ 3 طرق لغسل الفواكه والخضروات.. إليك الآمنة !

190913020001406~الطريقة-الصحيحة-لغسل-الفواكه-والخضروات


الوكيل الإخباري- تنتقل البكتيريا والجراثيم عبر الفواكه والخضراوات إلى جسم الإنسان، لذا يجب اتباع طرق صحية لغسل الفواكه والخضراوات، هناك طرق خطيرة يلجأ إليها بعض الأشخاص متسببًة في الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

نستعرض  طرق ونصائح لغسل الفواكه والخضراوات، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" و"FDA" وموقعي "Health line" و"Time".

طرق سيئة لغسل الخضراوات والفاكهة

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1-الصابون
لا ينصح بغسل الفواكه والخضروات بالصابون أو المنظفات أو غسل المنتجات التجارية. لا تستخدم محاليل التبييض أو غيرها من المنتجات المطهرة للفواكه والخضروات.


2-بيكربونات الصوديوم
قد يزيل استخدام صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم، من الآفات الموجودة على الخضراوات والفاكهة لكنه لا يوجد دليل علمي على أنه آمنًا.


3-الخل والليمون
لم تثبت فعالية مواد مثل عصير الليمون والخل وغسول المنتجات في تنظيف المنتجات أكثر من الماء العادي، بل قد تترك رواسب إضافية على الطعام


طرق آمنة لغسل الخضراوات والفاكهة


-الفواكه الصلبة
يمكن أن تستفيد الفواكه ذات القشرة الأكثر صلابة مثل التفاح والليمون والكمثرى ، وكذلك الخضروات الجذرية مثل البطاطس والجزر واللفت، من تنظيفها بشعيرات ناعمة ونظيفة لإزالة البقايا من مسامها بشكل أفضل.

 

-الخضراوات الورقية
يجب إزالة الطبقة الخارجية من السبانخ والخس والسلق السويسري والكراث والخضروات الصليبية مثل براعم بروكسل والكرنب، ثم غمرها في وعاء به ماء بارد ثم تُغسل وتُصفى وتشطف بالماء العذب.


-الفراولة
يمكن تنظيف الفراولة التوت والفطر وأنواع أخرى من الفاكهة، التي من المرجح أن تتفتت باستخدام تيار مستمر من الماء والاحتكاك اللطيف باستخدام أصابعك لإزالة الحبيبات.


نصائح عند غسل الخضراوات والفاكهة

 

 توصي "CDC" باتباع الطرق التالية، لغسل الخضراوات بطريقة صحيحة:


-غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد غسل الخضراوات الطازجة.


-شطف الثمار قبل تقشيرها حتى لا تنتقل الأوساخ والبكتيريا من السكين إلى الفاكهة أو الخضار.


-فرك الخضراوات أو الفاكهة برفق أثناء الإمساك بها تحت الماء الجاري العادي، ليست هناك حاجة لاستخدام الصابون أو غسل المنتجات.


-استخدام فرشاة خضروات نظيفة لفرك الثمار المتماسكة، مثل البطيخ والخيار.


-تجفيف المنتجات بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية، لتقليل البكتيريا التي قد تكون موجودة.

 

الكونسلتو الطبي 

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