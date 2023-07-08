السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 03:19 م

أطعمة تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب

173-001300-calcium-milk-foods_700x400


الوكيل الإخباري- الحليب مصدر جيد للكالسيوم الذي يحتاجة الجسم لبناء العظام والحفاظ على الصحة العامة للجسم، ولكن كشفت بعض الدراسات أن الحليب وحده لا يعطي للجسم الحصة الكافية له من الكالسيوم.

اضافة اعلان


ويشير خبراء التغذية إلى أنه إذا كان الشخص يتطلع لزيادة حصة الكالسيوم بالجسم عليه تناول بعض الأطعمة التي قد تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب ذاته


حبوب السمسم

تعد بذور السمسم الصغيرة مصدرًا ممتازًا للكالسيوم.


بذور الشيا
إلى جانب كونها مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف، توفر بذور الشيا أيضًا كمية جيدة من الكالسيوم.


توفو
يعد التوفو، المصنوع من فول الصويا، طعامًا متعدد الاستخدامات وغنيًا بالكالسيوم.


لوز
يعد اللوز وجبة خفيفة لذيذة وهو أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم.


خضروات ورقية
من المعروف أن الخضروات مثل الكرنب والسبانخ مليئة بالكالسيوم.


سردين
تشتهر أسماك السردين الصغيرة بأنها غنية بالكالسيوم، إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية.


سمك السالمون
يعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا آخر للكالسيوم، خاصةً إذا كان يتم استهلاك عظامه الطرية.


فاصوليا بيضاء
تحتل الفاصوليا البيضاء موقعًا متميزًا بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم.


البرتقال
على الرغم من عدم احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة، إلا أن البرتقال لا يزال بإمكانه المساهمة في تناول جزء من المدخول اليومي للكالسيوم، إلى جانب فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.


بروكلي
يمنح البروكلي الجسم الفيتامينات والألياف إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للكالسيوم.


تين مجفف
يستمتع الكثيرون بتناول التين المجفف كوجبة خفيفة لذيذة وهو يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الكالسيوم.


الحبوب الكاملة المدعمة
يتم إضافة الكالسيوم إلى بعض أنواع حبوب الإفطار، مما يوفر طريقة مناسبة لزيادة الكمية التي يتم تناولها يوميًا.


الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202378175351504HK

هل يمكن علاج التهابات المفاصل بالتوابل والأعشاب؟

202378171753219D

مقارنة بين تأثير الحليب الحيواني والنباتي على الأسنان

2023_7_6_20_22_42_134

خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول عسل النحل !

2023_7_3_23_39_2_261 (1)

بعد وفاة أحمد قنديل .. كيف يسبب الحزن النوبة القلبية؟

20237805437427L

دراسة : تلوث الهواء يهدد الصحة النفسية

2020_2_4_16_37_43_913

5 علامات قد تشير لإصابتك بورم بالجيوب الأنفية