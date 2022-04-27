الوكيل الإخباري - أطعمة تمد الجسم بالطاقة وتزيد تركيزك في رمضان، ربما تدخل ضمن قائمة أطعمتك المفضلة ولكنك عزيزتي لست على دارية كاملة بفوائدها وقدرتها على منحك الطاقة والتركيز العالي خصوصا خلال ساعات الصيام، فهي بمثابة العصا السحرية لوظائف الجسم الحيوية كونها تعمل على تغذيتها وتجديد حيويتها على مدار اليوم.





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من ناحية أخرى، سنختار لك أطعمة تمد الجسم بالطاقة وتزيد تركيزك بناء على فوائدها وسعراتها الحرارية المنخفضة في آن واحد، كي تستفيدي منها خلال ساعات الإفطار من دون زيادة في الوزن أنت في غنى عنها.





اختارت دكتورة أماني، أفضل أطعمة تمد الجسم بالطاقة وتزيد من تركيزك في رمضان، على النحو التالي:



الأرز البني

يساهم الأرز البني في منحك الطاقة والحيوية خلال شهر رمضان، إذ تحوي نصف كوب من الأرز البني على 50 جراما من الألياف، ويوفر جزءا كبيرا من المدخول اليومي الموصي به من المنغنيز وهو معدن يساعد الإنزيمات على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات لتوليد الطاقة، كما أنه ينظم السكرفي الدم، لذا فهو أحد الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة في رمضان.



البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة رمز الطاقة والنشاط والتركيز العالي، كونها تلبي احتياجات الجسم من الألياف والمعادن المفيدة لذلك، ما جعلها ضمن قائمة الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة وتزيد من تركيزك خصوصا خلال شهر رمضان.



البيض

يعد البيض من الأطعمة المليئة بالطاقة التي يمكن أن تمنحك الحيوية والنشاط خلال ساعات الصيام على وجه الخصوص، لذا لا تستغني عن حبة من البيض المسلوق في وجبة السحور، كونه يحوي مادة الليوسين وهي أكثر الأحماض الأمينية المفيدة لذلك، لذا هو أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة وتزيد من تركيزك في رمضان على وجه الخصوص.

التفاح

يلعب التفاح دور محوري في توليد الطاقة في الجسم بالشكل الطبيعي، كونه غني بالسكريات الطبيعية والألياف ونسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة لذلك، لذا احرصي على تناول حبة متوسطة الحجم أثناء وجبة السحور لإمداد جسمك بالطاقة وزيادة تركيزك خلال نهار رمضان.



الموز

يعد الموز مصدرا ممتازا للكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم وفيتامين 2ب، لذا فهو من أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة وتزيد من تركيزك وتمنع شعورك بالعطش في آن واحد، وبالتالي لا تستغني عن تناول حبة من الموز مع كوب الماء قبل رفع آذان الفجر خلال شهر رمضان.



الشوكولاتة الداكنة

أثبتت الدراسات المتنوعة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة كفيلة بزيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، لذا احرصي على تناول قطعتين منها بعد وجبة السحور، فهي أحد الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة وتزيد من تركيزك خلال ساعات الصيام على وجه الخصوص.



الكينوا

أضيفي الكينوا إلى وجباتك الرمضانية وخصوصا أطباق السلطات المتنوعة، فهي مشهورة بمحتواها العالي من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، وذلك بخلاف العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لإمداد جسمك بالطاقة وزيادة تركيزك خلال شهر رمضان.

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