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ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- نظم مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية اليوم الاثنين ندوة علمية متخصصة بعنوان "حماية التراث الثقافي من خلال الكشف عن أصالة القطع الأثرية والمخطوطات"، حاضر فيها الخبير بشؤون التراث الدكتور إسماعيل ملحم، بحضور مديرة المركز الدكتورة ندى الروابدة.

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وتناولت المحاضرة التهديدات المتصاعدة التي تواجه الإرث الثقافي حول العالم، وفي مقدمتها الإهمال، والحروب، والنزاعات، إضافة إلى التزوير والاتجار غير المشروع، وسرقة وتهريب وبيع القطع التراثية بطرق غير قانونية.


وسلط ملحم الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات الدولية في حماية الممتلكات الثقافية، في مكافحة التهريب والتزوير، واستعادة القطع المسروقة، والأساليب العلمية الحديثة المعتمدة في الكشف عن أصالة القطع الأثرية.


من جانبها، قدمت الروابدة مداخلة حول التزوير القديم والحديث، مشيرة إلى أهمية اللجوء إلى التحاليل المخبرية لبعض المواد الكيميائية للكشف عن التزوير، والتأكيد على الأصالة العلمية والتاريخية للقطع التراثية.

 

 
 
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