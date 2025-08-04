ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات

الوكيل الإخباري- نظم مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية اليوم الاثنين ندوة علمية متخصصة بعنوان "حماية التراث الثقافي من خلال الكشف عن أصالة القطع الأثرية والمخطوطات"، حاضر فيها الخبير بشؤون التراث الدكتور إسماعيل ملحم، بحضور مديرة المركز الدكتورة ندى الروابدة.

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وتناولت المحاضرة التهديدات المتصاعدة التي تواجه الإرث الثقافي حول العالم، وفي مقدمتها الإهمال، والحروب، والنزاعات، إضافة إلى التزوير والاتجار غير المشروع، وسرقة وتهريب وبيع القطع التراثية بطرق غير قانونية.



وسلط ملحم الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات الدولية في حماية الممتلكات الثقافية، في مكافحة التهريب والتزوير، واستعادة القطع المسروقة، والأساليب العلمية الحديثة المعتمدة في الكشف عن أصالة القطع الأثرية.