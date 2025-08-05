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"واشنطن بوست": الصين تنتصر في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:29 ص

الوكيل الإخباري- أشار الخبير والمحلل ماكس بوت في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الصين تنتصر في الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا العام.

وكتب بوت: "في يناير، أعلن الرئيس ترامب الحرب التجارية على الصين. يؤسفني أن أقول إن الصين - الديكتاتورية المناهضة لأمريكا بلا رحمة - هي المنتصرة. الأدلة لا تقبل الجدل. تتجلى في المؤشرات الاقتصادية: نما الاقتصاد الصيني بمعدل 5.3% في النصف الأول من العام، بينما لم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي 1.25%".

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ويرى الكاتب أن ترامب يساهم في تعزيز موقع الصين عبر تقليصاته في مجالات الدبلوماسية والمساعدات الخارجية والاستثمار في الأبحاث العلمية. واعتبر قرار إغلاق إذاعة "صوت أمريكا هدية أخرى لبكين"، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الصينية الحكومية من إندونيسيا إلى نيجيريا "تملأ الفراغ" الذي تركته الإذاعة الأمريكية.


كما فتح انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية واليونسكو الباب أمام تعزيز النفوذ الصيني في هذه المنظمات الدولية.


ويؤكد بوت أن "الصين تتفوق بالفعل على الولايات المتحدة في معظم التقنيات المتقدمة، بما فيها البطاريات والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والطائرات المسيرة وأنظمة الاتصالات الضوئية المتطورة وتعلم الآلة والحوسبة الفائقة الأداء".


وخلص الكاتب إلى أن سياسات ترامب في رفع الرسوم الجمركية وتقليص الميزانية وتقييد الهجرة "تضعف أمريكا وتعزز عن غير قصد موقع خصمها الرئيسي".


يذكر أن الصين والولايات المتحدة تخوضان حربا تجارية فعلية اندلعت بعد فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في فبراير، ثم رفعه لها إلى 20% في مارس.

 

RT

 
 
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