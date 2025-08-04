جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية وجمعيات في مختلف مناطق المملكة اليوم الاثنين، مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية، بهدف تمكين الشباب، وبناء قدراتهم، وتعزيز قيم المواطنة.

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ففي الزرقاء، انطلقت في مركز شباب وشابات حي الأمير محمد، فعاليات معسكر "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 لتعريف الشباب بأساسيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتنمية مهاراتهم التقنية والابتكارية لتصميم حلول عملية تخدم المجتمع وسوق العمل، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.



وقال مدير مديرية شباب الزرقاء، رائد أبو خليفة، إن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة الوزارة لتمكين الشباب من مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، وتنمية قدراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبما يعزز من جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.



من جهتها، نظمت مديرية شباب محافظة إربد، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بمتصرفية لواء المزار الشمالي، بحضور عدد من المهتمين بالعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.



كما نظمت مديرية شباب مأدبا بالتعاون مع ملتقى ريادة الأعمال، لقاء تعريفيا بجائزة الحسين للعمل التطوعي بحضور نخبة من الشباب وأبناء المجتمع المحلي.

وقال مدير "شباب مأدبا" نمر الغنانيم، إن اللقاء يأتي لتحفيز الجهود المبذولة في إذكاء مبادرات الأفراد والمؤسسات الداعمة للعمل التطوعي.



وبين منسق هيئة شباب كلنا الأردن في مأدبا، الدكتور حسن الشوابكة، أن العمل التطوعي هو عمل إنساني عظيم، ويترك أثراً في المجتمع إلى عشرات السنين.

ونظَّمت مديرية شباب العقبة، جلسة تعريفية بالجائزة على مدرج الجامعة الأردنية فرع العقبة.



وأكدت مديرة شباب العقبة الدكتورة ثروت المعاقبة أن الجائزة تعد من الجهود الوطنية الفريدة من نوعها، مشيرة الى أن اقترانها باسم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يدلل على أهمية العمل التطوعي في المملكة.



وتضمَّنت الجلسة عرضاً تعريفياً شاملاً لأهداف الجائزة ورسالتها، وفئاتها، وشروط وآليات الترشح والتقييم، إضافةً إلى مجالات العمل التطوعي المعتمدة ضمن الجائزة.



من جهتها نظّمت مديرية شباب محافظة الكرك، بالتعاون مع مركز صحي وادي الكرك جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.



وأكّد مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين أهمية الوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمجموعات ضمن المؤسسات والدوائر، لتعزيز المشاركة الفاعلة في الجائزة، وتسليط الضوء على قصص النجاح والمبادرات المتميزة.



من جانب آخر، نظم مركز شباب بيت رأس، ورشة عمل تعريفية حول "كيفية التعامل مع منصات التشغيل الوطنية"، بمشاركة 20 شابًا.



وهدفت الورشة إلى ربط الشباب بواقع سوق العمل من خلال توظيف التكنولوجيا وتعزيز مشاركتهم وتفاعلهم مع المنصات الوطنية، وتوعيتهم بسبل الاستخدام الآمن والفعّال لها بما يسهم في تمكينهم من إيجاد فرص عمل مستقبلية.



وانطلقت في مركز شابات الطيبة بلواء البترا، فعاليات معسكر التجارة الإلكترونية، الذي تنفذه وزارة الشباب، بالشراكة مع شركة البريد الأردني، بمشاركة 15 شابة بهدف تزويد المشاركات بالمهارات والمعارف الأساسية لبدء وتطوير مشاريعهن في مجال التجارة الإلكترونية.



وقال مدير "شباب البترا" فادي الفضول، إن المعسكر يمثل خطوة استراتيجية لتمكين الشباب من مواكبة التحول الرقمي المتسارع، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لإنشاء وإدارة مشاريع تجارية إلكترونية ناجحة.



وفي الكرك، انطلقت في مركز شابات المزار فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" ضمن معسكرات الحسين.



وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، إن المعسكر يأتي في إطار حرص وزارة الشباب على تعزيز مشاركة الشباب في البرامج التوعوية والرياضية وتنمية قدراتهم الجسدية والعقلية ضمن بيئة آمنة ومحفزة تسهم في بناء جيل واعٍ ومبادر.



وتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، والمسابقات البدنية، والجلسات الحوارية حول ممارسة الرياضة.



واختتمت في قاعة مركز شابات الطفيلة النموذجي، دورة تدريبية متخصصة في مشروع " اقرأ" لدعم مكتبات المدارس الأساسية، نظمتها مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، واستهدفت مديري المدارس والمعلمين وأمناء المكتبات في المدارس المختارة ضمن مشروع "اقرأ".



وبين مدير مديرية "تربية الطفيلة "الدكتور عمران اللصاصمة، أن المشروع يسهم في بناء ودعم ثقافة القراءة من خلال تزويد المكتبات المدرسية بكتب مناسبة للأطفال، ودعم ثقافة القراءة في المدارس المستهدفة.



وانطلقت في بيت شباب السرو فعاليات معسكر "التدريب المهني والتعليم التقني للشباب" لمديرية شباب المفرق الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني – السلط وبمشاركة 30 شابًا.



وقالت مديرية شباب المفرق إن المعسكر يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية وتقنية أساسية وتعزيز قدراتهم العلمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.



وفي مركز شباب وشابات الخالدية والباسلية بالمفرق، انطلقت فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، بمشاركة 50 شابا.



ويهدف المعسكر إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز روح المواطنة والإبداع من خلال العمل الجماعي والتطوع الفاعل لبناء مجتمع أكثر استدامة وتعاوناً.



وبدأت في مركز شباب البويضة بإربد، فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني، بمشاركة 25 شابا الذي يهدف الى تمكين المشاركين وبناء قدراتهم، وتعزيز روح المواطنة، والعمل الجماعي، والتطوع.



وفي المزار الجنوبي افتتحت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد الدورة التدريبية التحضيرية المجانية للمسابقات المحلية والدولية في مديرية المزار الجنوبي.



وقال مدير التربية الدكتور علي الفقرا إن الدورة تهدف إلى تأهيل الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية في مجال "الاردوينو والروبوت"، وتعزيز مهاراتهم في البرمجة والتصميم والابتكار، مشيرا الى أنه سيتم تدريب 36 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المديرية من المدارس الحكومية والخاصة مجانًا، وتجهيز الفرق للبطولة الوطنية للروبوت ولأي بطولة وطنية أو دولية أخرى.



وثمن الجهود الكبيرة لمؤسسة ولي العهد ودعمها لهذه الدورة، بهدف دعم التعليم والابتكار في الأردن والمدارس المشاركة والمعلمين المشرفين.



الى ذلك، نظمت مديرية ثقافة الزرقاء دورات تدريبية فنية بهدف تعزيز الموهبة الفطرية والتعلم الواعي، وصقل القدرات الإبداعية عند الشباب.